مقتل 4 جنود باكستانيين في هجوم قرب الحدود الباكستانية الأفغانية

محمد اسماعيل - القاهرة - روالبندي- (د ب أ):
قُتل أربعة جنود بالجيش الباكستاني في منطقة "شمال وزيرستان" اليوم السبت، عندما فتح مسلحون النار عليهم عبر الحدود الباكستانية الأفغانية، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم السبت.
وقالت هيئة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني ان الحادث وقع عندما كان الجنود يقومون بدورية في "آبا خيل" في منطقة "سبينوام" الليلة الماضية بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية.
ومن بين القتلى، أحد سكان منطقة بالتيستان.
وأضافت الهيئة أن تبادلا لإطلاق النار وقع مما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين.
وفي حادث منفصل على الحدود الباكستانية الأفغانية، قُتل ثلاثة جنود، بينما أصيب آخر عندما فتح من يشتبه أنه إرهابي النار عليهم.
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