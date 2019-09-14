القوات الأفغانية تحبط مفعول قنبلة في كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

عثرت القوات الأفغانية على قنبلة زرعها مسلحون على جانب طريق وأحبطت مفعولها في المنطقة الخامسة في العاصمة كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وذكر نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية أن قوات الأمن عثرت على القنبلة قرب منطقة "ساراي هيراتي".

وأضاف رحيمي أن الإرهابيين زرعوا القنبلة لاستهداف المدنيين الأبرياء.

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ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على ذلك حتى الآن.

وكثيرا ما يستخدم مسلحو طالبان وجماعات أخرى العبوات الناسفة لاستهداف قوات الأمن والموظفين الحكوميين.

غير أن تلك التفجيرات دائما ما تسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.