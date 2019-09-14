القبض على متهم بقتل شاب بالخرطوش في عرس بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، القبض على المتهم بقتل شاب بطلق خرطوش بطريق الخطأ، أثناء نقل عفش عروس بقرية "الكتيبة" التابعة للمركز، وجرى التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مأمور مركز بلبيس بوصول "أسامة.م.م"22 عامًا، مقيم قرية "الكتيبة" لمستشفى بلبيس العام، جثة هامدة أثر إصابته بخرطوش بالصدر والبطن.

وتبين من التحريات التي قام بها ضباط المباحث، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة الجنوب، أنه أثناء مشاركة المجني عليه في نقل عفش عروس بالقرية، قام شخص يدعى "أمير.م.ح" 23 عامًا نجار مقيم بقرية كفر أيوب، بإطلاق أعيرة نارية، ابتهاجا بنقل العفش، فأصابه المجني عليه وتوفي في الحال.

جرى ضبط المتهم، والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.