حامل في الشهر الرابع.. حبس "قهوجي" اغتصب ابنته 4 مرات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أمر المستشار وائل مطر، رئيس محكمة جنح مينا البصل في الإسكندرية، بحبس قهوجي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب ابنته وحملها سفاحًا في الشهر الرابع.

تلقى قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا من ربة منزل، اتهمت فيه زوجها "ح. م. أ" 42 عامًا، قهوجي، بالتعدي جنسيا على ابنتهما "م.ح.أ" 14 عامًا، وحملها منه سفاحًا في الشهر الرابع.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وتبين أن المتهم دائم تعاطي المواد المخدرة، واستغل عدم وجود أحد في المنزل، واغتصب ابنته أربعة مرات، وحملت منه سفاحا.

ألقي القبض على الأب المتهم، واعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة، مشيرًا إلى أنه كان يتعاطى المواد المخدرة بشكل دائم، وعاشر ابنته جنسيا معاشرة الأزواج.

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وأضاف المتهم أمام النيابة العامة، بأنه كان يرتكب جريمته أثناء غياب زوجته عن المنزل، لافتًا إلى أنه في بعض الأحيان كان يرسل ابنته الصغرى لشراء طلبات من خارج المنزل ليعتدي على شقيقتها.

بينما قالت الأم في أقوالها إنها علمت بالواقعة عندما اصطحبت ابنتها إلى الطبيب لإجراء الكشف الطبي عليها، بعدما لاحظت انقطاع العادة الشهرية عنها لشهور، وأخبرها الطبيب أنها حامل في الشهر الرابع.

وبعرض الفتاة على الطب الشرعي، كشف التقرير المبدئي عن وجود تمزق بغشاء البكارة وفقدان الفتاة عذريتها نتيجة اعتداء جنسي، وحملها في الشهر الرابع.

تحرر المحضر رقم 4417 لسنة 2019 إداري مينا البصل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.