هويدا مصطفى: 83% من مستخدمي الإنترنت تعرضوا للأخبار المضللة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن 83% من مستخدمي الإنترنت يتعرضوا للأخبار المضللة والغير حقيقية.

وأضافت هويدا خلال كلمتها جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، اليوم السبت، إن الاخبار الكاذبة أصبحت تستخدم لهدم الدول، لافتًة إلى إننا نحتاج الآن لثقافة إعلامية، بجانب تعلم طريقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابعت: وسائل التواصل الاجتماعي حملناها أكثر مما تستحق عن طريقة تصديق كل ما ينشر عليها من أخبار ومعلومات، لكن لابد أن يعرف المستخدم أن هذه الأخبار لا تخضع لأي رقابة أو معايير، كما أن المتحكمين بها أفراد وليس مؤسسات، وبالتالي لا يوجد أي قواعد تحكم نشر الاخبار والمعلومات.

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