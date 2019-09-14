الإمارات تشارك في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي/عمان - أ ش أ

تشارك دولة الإمارات، اليوم السبت، ممثلة في الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي واجتماعات اللجان الخاصة المصاحبة التي تعقد في العاصمة الأردنية عمان، والتي تنطلق اليوم وحتى 20 سبتمبر الجاري لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالإرهاب والمرأة والطفل.

وتناقش الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي خلال اجتماعاتها -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد، وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ انعقاد الدورة 25 للجنة التنفيذية للاتحاد، وحتى تاريخ انعقاد الدورة 26 للجنة التنفيذية، فضلا عن برنامج عملها، وإقرار جدول أعمالها.

وستدرس اللجنة مشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2020، ومشروع جدول أعمال المؤتمر الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، وتعقد اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والتي تتألف من ممثلي 9 دول بينهم دولة الإمارات، بالإضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، اجتماعاتها يومي 15-16 سبتمبر الجاري، وستناقش خلالها مشروع برنامج عملها ومشروع جدول أعمالها.

وستتقدم الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، خلال هذا الاجتماع، بمقترحاتها وملاحظاتها حول المشاريع التي تعنى بالإرهاب والمرأة والطفولة، في إطار تنفيذ توصيات اللجنة التنفيذية بتكليف الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بإعادة صياغة المشاريع الاسترشادية بعد إدخال المقترحات الواردة من الشعب البرلمانية العربية.