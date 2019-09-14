السيسي: الجيش مؤسسة حساسة جدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المصريين منشغلون، منذ أسبوعين، بما يثار حول عدم انضباط قيادات الجيش، معلقًا: "بقالنا أسبوعين ما عندناش غير موضوع واحد، يا نهار أبيض! إنتوا مش خايفين على جيشكوا، وضباطكوا الصغيرين إنهم يتهزوا، وإن قياداتهم يتقال عليهم مش كويسين"؟

جاء هذا خلال كلمة الرئيس بالجلسة الثانية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع".

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وأكد الرئيس أن الجيش مؤسسة مغلقة حساسة جدًا، لأي سلوك غير منضبط، خاصة لو كان من القيادات.

وتابع الرئيس: "مركز الثقل اللي بيني وبين الناس إيه؟ الثقة. فيه ناس عايزة وبتفكر إزاي نلعب في الثقة اللي بين الراجل ده وبين الناس اللي صدقته".

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