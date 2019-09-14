ضبط آثار بحوزة أجنبي في مطار الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

ضبطت سلطات مطار الأقصر الدولي، اليوم السبت، راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وبحوزته 6 تماثيل و13 عملية معدنية يشتبه في أثريتها، وجرى إخطار وزارة الآثار لانتداب أحد خبرائها لتحديد ما إذا كانت القطع المضبوطة أثرية من عدمه.

وكان رجال الأمن بمطار الأقصر، اشتبهوا في أمتعة راكب أجنبي أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى القاهرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 6 تماثيل صغيرة الحجم و13 عملة معدنية من البرونز والنحاس والفضة، يشتبه في أثريتها مخبأة داخل حقيبة تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت وزارة الآثار لانتداب أحد خبرائها لفحص القطع المضبوطة.