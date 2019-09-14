بنسبة 80%.. الانتهاء من رفع كفاءة فرع جامعة الأزهر بطور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

تابع اللواء نادر حنفي عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة المبنى الذي جرى تخصيصه ليكون مقرًا مؤقتًا لفرع جامعة الأزهر بمدينة طور سيناء.

وانتقد السكرتير العام بطئ أعمال التطوير، مطالبًا بزيادة الجهد للانتهاء من هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن لانتظام الطلاب في الدراسة، لافتا أن نسبة التنفيذ بأعمال التطوير بلغت 80%.

وقال إن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، صدق على تخصيص 50 فدانًا لإنشاء مقر دائم للجامعة لخدمة أبناء المحافظة، وتخفيف عناء السفر والتنقل للدراسة بمقار الجامعة بالمحافظات المختلفة.