كواليس اغتيال " الجميل " بعد أسبوعين من حكمه

للوهلة الأولى من قراءتك في سطور تاريخ " الجميل " لن أشك تماما في أنك ستلقبه بالعميل الذي تعاون مع إسرائيل _ عدوة الوطن العربي _ للإطاحة بحركة التحرير الفلسطينية كماستقرأ في السطور التالية

14 من سبتمبر لعام 1982م رئيس لبناني يتم تصفيته في أول أسبوع له من الحكم هذا يجعلنا نفكر ألف مرة في من المستفاد من هذه الحادثة ويجلعنا نسلط الضوء على البيئة المحيطة ل " بشيرالجميل " آنذاك

" بشير الجميل" هو الابن الأصغر لبيار الجميل مؤسس ورئيس حزب الكتائب اللبنانية درس الحقوق والعلوم السياسية إلا أنه تفرغ للعمل العسكري حتى أصبح قائد حزب الكتائب العسكري ومن ثم أسس القوات اللبنانية وتولى قيادتها والتي كانت طرف أساسي في الحرب الأهلية اللبنانية.

غزت إسرائيل لبنان وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون قد اجتمع ببشير قبل الغزو بشهور وأخبره بأن إسرائيل ستغزو لبنان لاجتثاث منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وطردها

إلى خارج البلاد .

ومن ثم اجتمع البشير ممثل منظمة التحرير الفلسطينية " هاني الحسن " واخبره بأن إسرائيل ستغزو لبنان من أجل أن تبيدهم ونصحهم أن يتركوا لبنان ويغادروا بسلام قبل فوات الأوان غير أن هاني الحسن لم يرد على بشير .

لم يجد الجميل فرصة كهذه للترشح لرئاسة لبنان ودعمته الولايات المتحدة التي أرسلت قوات حفظ السلام للإشراف على انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وبسبب كونه المرشح الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية تم انتخاب الجميل.

قبل الإغتيال بأسبوعين قابل الجميل مناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلي وأثناء الاجتماع شكر البشير الإسرائيلين على وقوفهم معه لكن حدث مالم يكن في الحسبان وانقلبت الموازين ....

حيث طالبت إسرائيل أن تبقى في جنوب السودان على خلفية وعده

Advertisements

لهم بأن يعقد معهم إتفاق سلام فور وصوله لسدة الحكم لكن إنفجر البشير في وجوههم قائلاٌ "نحن لم نكافح لمدة سبع سنوات ونخسر الآلاف من جنودنا لتخليص لبنان من الجيش السوري ومنظمة التحرير الفلسطينية من أجل أن تأخذوا مكانهم " ورفض أن يوقع معهم معاهدة سلام إلا برضا الشعب والأمة العربية .

في تمام الرابعة وعشر دقائق بتوقيت بيروت و بينما البشير يخطب في زملائه أعضاء الكتائب انفجرت القنبلة التي أودت بحياته و 26 من آخرين كانوامعه في مجلسه

حكم عل حبيب الشرتوني العضو في الحزب السوري القومي بالإعدام لاتهامه بمقتل الرجل لكننا في معظم القضايا الشبيهة بتلك دائمامايكون هناك قصة الستار وما وراءه .

ربمانفسر ذلك بأن الفلسطينيين أرادوا أن يتخلصوا منه كما فعل معهم اوهوالسابق لكن إحتمالا آخر مبني على حقائق تشير إلى أياد صهيونية وراء الستار فليس بالشئ العجيب على الصهاينة أن ينقلبوا على أقرب الناس إليهم فإن لم تكن منهم فما أنت سوى ورقة لعب في أيديهم يحسنون هم إستغلالها وإذا ما أحسوا أنك بلا فائدة أو تنغص عليهم لعبتهم

فترقب مصيرك يا عزيزي .......