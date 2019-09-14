محادثات لرفع عدد دبلوماسيي روسيا والولايات المتحدة

ذكر السفير الأمريكي لدى موسكو، جون هانتسمان، أن ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة أجروا، يوم 11 سبتمبر، في فيينا، محادثات حول إمكانية رفع عدد دبلوماسييهمافي البلدين.
وقال هانتسمان، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، اليوم السبت: "جرت في يوم الأربعاء الماضي محادثات حول العلاقاتالثنائية وسبل رفع عدد الكوادر الضرورية في كلا البلدين لتنفيذ العمل الدبلوماسي".
من جانبه، أكد مصدر في الخارجية الروسية، أن موسكو وواشنطن تجريان مشاورات دائمة بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية لروسيا في الولايات المتحدة.
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