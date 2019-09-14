أول محطة نووية عائمة في العالم ترسو في نقطة تمركزها بأقصى شمال روسيا

رست أول محطة نووية عائمة في العالم، "أكاديميك لومونوسف"، اليوم السبت، في نقطة تمركزها الدائم على شاطئ شبه جزيرة تشوكوتكا في مدينة بيفيك بأقصى شمال روسيا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقطعت المحطة النووية، التي صنعت في سان بطرسبورغ، وتعتبر الأولى من نوعها عالميا، مسافة تبلغ نحو 5 آلاف كيلومتر وبدأت طريقها من مورمانسك لترسو في مرفأ مدينة بيفيك التي من المقرر أن تزودها بالطاقة والكهرباء.

ومن المتوقع أن يبدأ استغلال المحطة العائمة في 30 ديسمبر تقريبا بعد تشغيل الأنظمة الضرورية وإجراء عمليات الاختبار والتمهيد النهائي.

وتحتوي السفينة التي يبلغ طولها 144 مترا ووزنها 21 ألف طن وبنتها الشركة الروسية الحكومية للطاقة النووية "روس آتوم"، على مفاعلين نوويين تبلغ طاقة كل منهما 35 ميغاوات، وتشبه تلك التي تستخدم عادة لإمداد كاسحات الجليد

بالطاقة.

وستستخدم المحطة بشكل رئيسي لإمداد منصات النفط بالطاقة، فيما تتوسع روسيا شمالا نحو القطب الشمالي للتنقيب عن النفط والغاز، ما يجعل الحاجة إلى الكهرباء أمرا ضروريا في هذه المناطق النائية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "روس آتوم"، أليكسي ليخاتشوف، في حديث لـ RT: "ربما تكون هذه خطوة صغيرة لتحقيق التنمية المستدامة في القطب الشمالي، لكنها قفزة هائلة لإزالة الكربون عن المناطق البعيدة عن شبكة الطاقة".

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وأضاف ليخاتشوف: "يعد ذلك نقطة تحول في تطوير محطات الطاقة النووية الصغيرة في العالم".

ورحب علماء وخبراء الطاقة النووية وعلماء البيئة في جميع أنحاء العالم بالمشروع.

وقالت المديرة العامة للرابطة النووية العالمية، أجنيتا رايزنج: "لتحقيق هدف الوئام في الصناعة النووية المتمثل

في توفير 25% على الأقل من الكهرباء في العالم بحلول عام 2050، سنحتاج إلى توفير فوائد الطاقة النووية لعدد أكبر من الناس في مجموعة واسعة من المواقع. وتعد أكاديميك لومونوسوف الأولى من فئة جديدة من محطات الطاقة النووية الصغيرة، متعددة الاستخدامات والتي ستوفر الكهرباء والحرارة والمياه النظيفة الموثوق بها، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

و"أكاديميك لومونوسوف" هو مشروع رائد و"نموذج أولي" لأسطول مستقبلي من محطات الطاقة النووية العائمة والمنشآت البرية على أساس مفاعلات معيارية صغيرة روسية الصنع. وستكون وحدات الطاقة الصغيرة متاحة للنشر في المناطق التي يصعب الوصول إليها في شمال روسيا والشرق الأقصى، وكذلك للتصدير.

ولن يتم الكشف عن التكلفة الإجمالية لتركيب المحطة بمدينة بيفيك، حتى يكتمل المشروع، لكن المتحدث باسم "روس آتوم" قال إن التكنولوجيا منافسة للغاية، مضيفا: "بمجرد أن نبدأ في تصنيع سلسلة مفاعلات صغيرة، ستتمتع المصانع القائمة على تقنية SMR للمناطق النائية بفرصة جيدة لإنتاج كهرباء أرخص من الديزل، وتوفير الأموال ومنع الانبعاثات الضارة".