تحالف حقوقي يمني: 3 آلاف حالة اختفاء قسري نفذها الحوثيون

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) أنه وثق 3544 حالة اختفاء قسري في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2018 في عدد من المحافظات.

وأوضح التحالف - في بيان ندوة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف بالتعاون مع اتحاد الجاليات اليمنية حول العالم عن "الإخفاء القسري والوضع الاقتصادي باليمن"، اليوم السبت - أن من بين هذه الحالات 64 طفلًا و15 امرأة و72 مسنًا، ارتكبتها المليشيا الحوثية في محافظات

صنعاء والبيضاء والحديدة وتعز وحجة وإب منذ انقلابها على السلطة الشرعية منذ سبتمبر 2014.وأشار البيان ، الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ، إلى أن حوالي 24.1 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة منذ بداية عام 2019، كما أشار إلى مسلسل الأساليب التي تنتهجها المليشيات من سرقة ونهب المساعدات الإغاثية وتفجير 4 شاحنات وتسجيل 16 واقعة اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين بها تنوعت بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة.وأضاف البيان ، أن ميليشيات الحوثي تسرق الجزء الأكبر من المساعدات الإغاثية التي تصل إلى مناطق سيطرتهم وتحويلها كمجهود حربي وأداة للتطويع والتجنيد، وأوضح أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وسيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة، تسببت في تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد ، وأن ممارسات الحوثيين ممثلة بعناصرها العقائدية غير المنضبطة والفاقدة للأهلية والدراية بإدارة مؤسسات الدولة خصوصاً الاقتصادية والمالية، تسببت في تدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني وتآكل جزء كبير من النسيج الاقتصادي للبلاد.