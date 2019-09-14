فرنسا وتشاد توقعان اتفاقيات ثنائية للتعاون المشترك في مجال الدفاع والأمن

وقعت تشاد وفرنسا، اليوم السبت، 6 اتفاقيات ثنائية جديدة في مجال الدفاع والأمن، وقعها عن الجانب التشادي الوزير المفوض من الرئاسةوالمكلف بالدفاع الوطني والأمن العام وشئون المحاربين القدامى محمد إبالي صلاح، وعن فرنسا سفيرها في انجامينا، فيليب لاكوست.
ووفقا لما أعلنته وزارة الدفاع التشادية، ستسمح هذه الاتفاقيات للقيادة العامة للمخابرات العسكرية بتطوير القطاع اللوجيستي وصيانة المركبات والمعدات، علاوة على تنظيم برامج تدريب مهنية وتكتيكية للعسكريين.
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