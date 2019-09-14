رغم استهداف معملين لأرامكو في بقيق.. صادرات النفط السعودية لم تتأثر

أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت بأن صادرات المملكة العربية السعودية النفطية مستمرة ولم تتأثر بعد السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية، بمحافظةبقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار "درون".
وأشارت القناة إلى أنه تم استهداف معملي شركة أرامكو في البقيق وهجرة خريص بالطائرات المسيرة، مما أدى إلى اشتعال النيران في الموقعين وأن الجهات الأمنية تابعت الحادث منذ البداية.
وأوضحت أن الحركة طبيعية في منطقة السوق حيث يقع المعمل في البقيق، لافتة إلى أن الموقع يبعد عن المناطق السكنية.
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