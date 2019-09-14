مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 في تصادم شاحنة وحافلة صغيرة في روسيا

لقي سبعة أشخاص، على الأقل، حتفهم وأُصِيب ما لا يقل عن عشرين آخرين في حادث تصادم شاحنة مع حافلة صغيرة اليوم السبت.
وقع الحادث في إقليم ياروسلافل، على مسافة نحو 250 كيلومترا شمال شرق العاصمة موسكو، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسيةعن سلطات الإقليم.
وأظهرت صور لموقع الحادث انقلاب الحافلة على جانبها الأيسر وقد سقطت في خندق، وتحطمت تماما.
وبحسب تصريحات الشرطة، لم تكن الشاحنة تسير في المضمار المخصص لها.
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