عاصفة قوية تضرب اليونان وتتسبب في حرائق هائلة

تسببت رياح عاتية في اضطرابات كبيرة لحركة العبارات والطائرات في اليونان، أمس الجمعة، فيما ألغيت كل خدمات العبارات في بحر أيجة. بحسب ما قال خفر السواحل اليوناني، اليوم السبت.

وتسببت الرياح وهي بقوة عاصفة في اندلاع العديد من الحرائق الهائلة. ومن غير المتوقع أن تستمر العاصفة حتى يوم غد الأحد.

وجرى تحويل مسار خمس رحلات جوية من وإلى كوس إلى جزر أخرى أمس الجمعة، فيما جعلت الرياح العاتية عملية الهبوط والإقلاع خطيرة للغاية في مطار كوس. وعاد الوضع إلى طبيعته بحلول مساء اليوم نفسه، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية اليوم السبت.

ونظراً للأحوال الجوية الجافة، تسببت الرياح في العديد من الحرائق الهائلة، مما جعل من الضروري إخلاء العشرات من منازل العطلات والعديد من الفنادق الصغيرة جراء الدخان في جزيرة كيفالونيا بغرب اليونان.

واستخدمت إدارة الإطفاء مروحية للسيطرة على الحرائق. وقالت إن اليونان شهدت 119 حريقاً هائلاً على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

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