إيطاليا تسمح لسفينة إنقاذ بإنزال 82 مهاجراً في لامبيدوسا

وافقت إيطاليا على السماح لسفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج" بإنزال 82 مهاجراً في ميناء لامبيدوسا، وفق ما أفادت منظمة "إس أو إس المتوسط" المشغلة للسفينة السبت.

وأفادت المنظمة عبر "تويتر" أن "أوشن فايكينج، تلقّت للتو أوامر من مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في روما للتوجه إلى لامبيدوسا".

بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أنه تم التوصل إلى "اتفاق خاص بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال ولوكسمبورج للسماح بإنزال" ركّاب السفينة، مشيراً بذلك إلى الاتفاق على توزيع المهاجرين بين الدول الخمس.

وأضاف "علينا الآن الاتفاق على آلية أوروبية حقيقية مؤقتة".

وبقيت "أوشن فايكينج" التي كانت في مهمتها الثانية تتنقل بين مالطا وإيطاليا على مدى نحو أسبوعين بحثاً عن ميناء لإنزال المهاجرين.

وأنقذت "أوشن فايكينج" 356 مهاجراً في مهمتها الأولى.

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وتسعى إيطاليا لوضع نظام آلي لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط بين الدول الأوروبية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية مؤخراً.

وبإمكان اتفاق كهذا وضع حد للمفاوضات التي تجري في كل مرة بشأن الجهة التي ستستقبل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم أثناء قيامهم بالرحلة المحفوفة بالمخاطر من شمال إفريقيا، والتي علق خلالها طالبو اللجوء في البحر لفترات طويلة.

وأعطت فرنسا وألمانيا الضوء الأخضر للنظام الجديد الذي قد تنضم إليه كذلك كل من لوكسمبورج ومالطا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا، بحسب صحيفتي "ريبوبليكا" و"ستامبا" الإيطاليتين.

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