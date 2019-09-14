كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الافغانية: الانتخابات أولا ثم اتفاق السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مسؤول أفغاني إن الأولوية لحكومته هي إجراء انتخابات وطنية في وقت لاحق من هذا الشهر - بدلًا من التوصل إلى اتفاق سلام مع المتمردين.

قال المتحدث باسم الرئاسة، صديق صديقي، إن مشروع اتفاق السلام مع طالبان في أفغانستان لا يمكن أن يتحقق إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر.

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة المحادثات التي أنهت صفقة مع الجماعة المتمردة الأسبوع الماضي.

كان من المتوقع على نطاق واسع تأجيل الانتخابات في أفغانستان بموجب أي صفقة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

و في وقت سابق، اوضح مسؤول أفغاني إن مفجرا انتحاريا بسيارة استهدف قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية في ضواحي كابول، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل.

وقال فؤاد أمان، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، إنه اصيب ثلاثة جنود آخرين في الهجوم الذي وقع اليوم الخميس في منطقة شهار أسياب في مقاطعة كابول.

ارتفعت اعمدة الدخان فوق موقع الهجوم. وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤوليته عن التفجير في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام.

يعد هذا الهجوم هو الأحدث منذ أن ألغى الرئيس دونالد ترامب فجأة محادثات الولايات المتحدة وحركة طالبان على شفا اتفاق واضح لإنهاء أطول حرب أمريكية.

هزت سيارتان ملغومتان لطالبان في كابول الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل عدة مدنيين واثنين من أعضاء الناتو، بمن فيهم جندي أمريكي.

فقد اعلنت بعثة الدعم بحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان مقتل أحد أفراد الخدمة الأمريكية وجندي روماني في التفجير الانتحاري بكابول.

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ولم يذكر البيان اي تفاصيل غير انهم قتلوا في اشتباكات في العاصمة الافغانية يوم الخميس. وتم حجب اسم الجندي الأمريكي لمدة 24 ساعة حتى يتم إخطار العائلة وفقًا لسياسة البنتاجون. كما انه لم يتم تحديد هوية الجندي الروماني.

يقول المسؤولون الأفغان إن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة صباح الخميس عند نقطة تفتيش بالقرب من السفارة الأمريكية في كابول أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين.

وأوضح رئيس مجلس مقاطعة لوغار حسيب الله ستانيكزاي إن السيارة المفخخة انفجرت أمام بوابة القاعدة في بولي علم، عاصمة مقاطعة لوغار، جنوب كابول.

ويقول المحافظ أنور خان الحقزاي انه قتل أربعة مدنيين وجرح أربعة آخرون، مضيفًا أن هذه المعلومات أولية. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي الانفجار بعد ساعات من تفجير انتحاري لطالبان سيارته المحملة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش في كابول، خارج المجمع الذي توجد به مكاتب للأمن القومي الأفغاني. وتقول وزارة الداخلية انه قتل عشرة مدنيين على الأقل في هذا الهجوم.

تاتي الهجمات حتى أثناء وجود مبعوث أمريكي في المدينة لإطلاع الرئيس الأفغاني وغيره على الاتفاق "المبدأي" الذي توصل إليه مع طالبان بشأن إنهاء أطول حرب أمريكية.

وحذرت الحكومة الأفغانية من أن الصفقة يمكن ان تحمل "عواقب غير سارة". وقال بيان صديقي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الحكومة الأفغانية تتشاطر المخاوف التي أثارها العديد من السفراء السابقين للولايات المتحدة في أفغانستان.

حذر البيان المشترك للسفراء السابقين يوم الثلاثاء، من أن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية الذي يتحرك بسرعة كبيرة ودون مطالبة طالبان بالوفاء بشروط معينة، مثل الحد من العنف، قد يؤدي إلى "حرب أهلية شاملة".

وكتب المستشار الرئاسي الأفغاني وحيد عمر عبر حسابه على تويتر، " تحتاج بعض تفاصيل اتفاقية طالبان مع الولايات المتحدة إلى نقاش ومراجعة جديين".

