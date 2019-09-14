كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التلفزيون الأمريكي يكشف عن تهريب أعضاء داعش إلى أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة تلفزيونية أمريكية أن هناك شبكات إرهابية في الدول الأوروبية تقوم بتهريب أعضاء داعش من الشرق الأوسط.

وقالت القناة أن أحد مراكز الشبكة هو أثينا باليونان.

وأجرت المذيعة والمحررة في "CBS News" "نورا أودونيلهاس" تحقيقًا بالفيديو في جهودها لكشف شبكات تهريب الإرهابيين إلى أوروبا.

وبعد زيارة مناطق في سوريا والعراق وتركيا، اتجهت إلى اليونان، حيث التقت في أثينا بشخص يدعى "الريس"، الذي يأتي من شمال إفريقيا ويدير نقابة تهريب، حيث نقل الأشخاص من أثينا إلى أوروبا الغربية مقابل حوالي 8000 دولار لكل منهم.

وقال أودونيل: "أن تهريب البشر هو عمل كبير في أثينا، وقد وجدت شبكة "سي بي إس نيوز" أدلة على أن أعضاء داعش يتم نقلهم عبر اليونان إلى بقية أوروبا".

وفي وسط أثينا، تشتهر منطقة حول ميدان أومونيا بأنها مركز للنشاط الإجرامي حيث تعمل عصابات تهريب البشر على حد قولها.

وقال أن زبائنه المعتادون هم مهاجرون ولاجئون، مضيفًا أن مئات الآلاف قد أتوا إلى اليونان من الشرق الأوسط، والعديد منهم يعبرون القوارب من تركيا أو قبرص أو الجزر الصغيرة المنتشرة في البحر الأدرياتيكي.

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وأشار إلى أنهم يحلمون بحياة أفضل في أوروبا الغربية.

وقال أودونيل إنه حتى تفاخر بأنه قام بتهريب ثلاثة أشقاء من أبو مصعب الزرقاوي، إرهابي القاعدة الشهير، مشددًا على أنه لا يمكن تأكيد ذلك.

وقالت إن المهربين يستخدمون وثائق هوية مسروقة، مضيفة أنها ذهبت سريًا، متهمةً مهربًا، ووجدت مجرمين مع مئات منهم للبيع في أثينا، بما في ذلك جوازات السفر الأمريكية.

ويستخدم المهربون الوثائق المسروقة لنقل الناس من أثينا إلى إسبانيا أو إيطاليا، حيث يزعمون أن الأمن متساهل.

من هناك، يمكنهم السفر إلى أي مكان في أوروبا الغربية دون أي عمليات تفتيش على الحدود.

وفقًا للقناة التلفزيونية، فإن الشرطة اليونانية تستهدف المهربين من البشر وتعتقل.

جاء العديد من أعضاء خلية داعش الإرهابية، الذين نفذوا هجمات في فرنسا وبلجيكا، عبر اليونان.

