كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسمح لقارب إنقاذ الإرساء في ميناء لامبيدوسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة "SOS Mediterranee" الخيرية التي تدير السفينة اليوم السبت، أن إيطاليا سمحت لسفينة الإنقاذ أوشن فايكنج بترك 82 مهاجرًا في ميناء لامبيدوسا الجنوبي.

وقال "SOS Mediterranee" في تغريدة: "تلقى المحيط فايكنغ للتو تعليمات من مركز تنسيق الإنقاذ البحري في روما للمضي قدمًا إلى لامبيدوسا".

وأفادت وكالة "أسوشيتيد برس" أن "أوشن فايكنج"، التي ناشدت منذ أيام إنشاء ميناء آمن، تديرها مجموعتان إنسانيتان هما "أطباء بلا حدود" و"إس أو إس ميديتيرني".

وتم إنقاذ 50 من الذين كانوا على متنها يوم 8 سبتمبر من زورق مطاطي مهجور للبشر تم إطلاقه من ليبيا.

كما تم إنقاذ 34 مهاجرًا آخرين في اليوم التالي في البحر المتوسط.

وقال وزير الداخلية الفرنسي "كريستوف كاستانير": "لقد تم التوصل إلى اتفاق أوروبي مخصص بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال ولوكسمبورغ للسماح بهبوط الطائرة"، في إشارة إلى تقسيم المهاجرين بين الدول الخمس.

وأضاف كاستانر: "نحتاج الآن إلى الاتفاق على آلية أوروبية مؤقتة حقيقية".

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وأنقذ المحيط فايكنغ 356 مهاجرًا في مهمة سابقة.

وذكرت مصادر دبلوماسية في الآونة الأخيرة أن إيطاليا تحاول إنشاء نظام أوتوماتيكي لتوزيع المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط بين الدول الأوروبية.

وأعربت الحكومة الإسبانية في وقت سابق عن استعدادها لاستقبال المهاجرين في ميناء مدينة الجزيرة الخضراء، وذلك بعد يوم من سماح وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني لـ27 مهاجرًا قاصرًا بمغادرة السفينة التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الإسبانية.

وأكدت حكومة مدريد في بيان لها أن ست دول أوروبية: (إسبانيا نفسها وفرنسا وألمانيا ورومانيا والبرتغال ولوكستبورغ) أبدت هذا الأسبوع استعدادها لاستقبال المهاجرين من السفينة، منتقدة بشدة طريقة تعامل السلطات الإيطالية وسالفيني شخصيا مع الموضوع.

ورفضت المنظمة الإغاثية المقترح الإسباني، مشيرة إلى أن الأشخاص العالقين على متن السفينة قبالة سواحل لامبيدوزا الإيطالية يواجهون ظروفا إنسانية طارئة.

وشددت متحدثة باسم المنظمة: "على ضرورة أن ينزل هؤلاء الأشخاص من السفينة إلى البر فورا، موضحة أنه لا يمكن التصور بأن تقوم السفينة برحلة إلى الميناء الإسباني ستستغرق ستة أيام على الأقل.

ونشرت المنظمة على حسابها في "تويتر" لقطات قيل إنها تظهر مهاجرين قفزوا إلى المياه في محاولة يائسة لبلوغ الساحل الإيطالي، وتم انتشالهم وإعادتهم إلى السفينة.

