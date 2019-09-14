كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية في تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك البرلمان العربي بوفد برئاسة معالي الأستاذ عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي يضم ستة أعضاء من البرلمان العربي من ست دول عربية وهي (مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق وسلطنة عُمان والمملكة المغربية ودولة ليبيا)، لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالجمهورية التونسية يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019م.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية حرصاً من البرلمان العربي على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية ودعم ومواكبة الانتقال السياسي في الجمهورية التونسية، وذلك بناءاً على دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية للبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية التونسية.

ووضع البرلمان العربي خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات الهامة في مختلف مراحلها، حيث سيقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في العاصمة وعددٍ من الولايات التونسية بتاريخ 15 سبتمبر 2019م، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوت وإعلان النتيجة بتاريخ 16 سبتمبر 2019م.

وسيقوم الوفد بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير للدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي لرفعه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية يتضمن مرئيات وملاحظات وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة العملية الانتخابية.

وقبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، قرر مرشحان رئاسيان، الانسحاب من سباق الانتخابات بهدف عدم تشتيت أصوات الناخبين، وتعزيز حظوظ المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي.

المرشحان المنسحبان، هما رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، ورئيس حركة "أمل تونس" الملاحق من القضاء بتهم فساد مالي، سليم الرياحي، دعا للتصويت لفائدة المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، من "أجل المصلحة الوطنية".

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الزبيدي هو آخر وزير للدفاع في الحكومة التونسية، قبل استقالته بعد ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية.

ويتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي، يوم الأحد، إلى مكاتب الاقتراع، لاختيار رئيس جديد من بين 24 مرشحا، في ظل تقارب حظوظ أكثر من مرشح.

التصويت بالخارج

قال فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ”، إن بداية عمليات الاقتراع في انتخابات الرئاسة التونسية بالنسبة للجاليات المقيمة في الخارج، مساء اليوم الخميس من مدينة سيدني الأسترالية.

وأوضح بوعسكر“، أن الاقتراع تنطلق الليلة عند الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت تونس، بينما سيكون ذلك صباح الجمعة في مدينة سيدني، باعتبار فارق التوقيت.