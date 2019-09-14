اعتقال طلبة جامعيين بآسفي داخل بناية مهجورة بتهمة “المثلية الجنسية”

اعتقلت عناصر الأمن، طالبين جامعيين، خلال حملة تمشيطية، قامت بها السلطات المحلية بشمال آسفي، مساء أمس الجمعة، ونقل مصدر مقرب أنّ الشابين ضُبطا داخل بناية مهجورة عبارة عن “فندق” غير مكتمل البناء بمنطقة “جنان فسيان” ووجهت لهم “اتهامات” ب “المثلية الجنسية”.

ووفقًا لشريط فيديو، بثه موقع إلكتروني محلي، فإن أحد عناصر القوات المساعدة كانت توجه اتهامًا لشاب ألقي القبض عليه رفقة زميله داخل البناية المذكورة بـ”الاعتداء عليه” بينمَا ظل الشاب المذكور، ينفي الاعتداء على أيّ عنصر أمني، مرددًا “مادرت والو..مادرت والو”.

وأفادت مصادر “اليوم24” أنّ الشرطة والسلطات المحلية وقيّاد وأعوان سلطة قادوا “حملة تمشيط”.

ووُجهت اتهامات للطلبة الجامعيين بممارسة المثلية الجنسية والسكر والإعتداء على أفراد القوات المساعدة، إذ جرى اعتقالهم من داخل البناية المذكورة وإحالتهم رهن تدابير الحراسة النظرية تحث إشراف النيابة العامة، في انتظار مثولهما أمامها وتحديد صك الإتهام بناءً على محاضر الشرطة.