ارتفاع عدد ضحايا فاجعة “واد الدرمشان”..العثور على جثة أستاذ والحافلة وكان بها 61 راكبا!

لليوم السادس على التوالي، تستمر فرق الإنقاذ في البحث عن مفقودين فاجعة انقلاب حافلة للمسافرين بوادي الدرمشان، بجماعة الخنك إقليم الرشيدية، الأحد الماضي.

وارتفعت الحصيلة المؤقتة للضحايا إلى 28 قتيلا بعد العثور صباح اليوم السبت، على جثة أستاذ ينحدر من منطقة خميلة بضواحي مرزوكة، كان يستعد للسفر إلى مدينة بلباو الإسبانية لتطريس أبناء الجالية المغربية.

وأمس الجمعة، وفي يوم واحد، تم انتشال 8 جثث، بيننا وصل عدد الناجين من الحادثة إلى 30 شخصا، أغلهم تلقوا الفحوصات والعلاجات اللازمة بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.

وتشير المعطيات إلى أن عمليات البحث لازالت مستمر على أمل العثور على مفقودين ثلاثة، وهم أطفال.

ومن المعطيات المقلقة التي بدأت تظهر مع تقدم عملية البحث والتحقيق في الحادث، أن الحافلة على متنها 61 راكبا، 30 منهم نجوا من الحادثة، و28 لقوا حتفهم، وثلاثة في عداد المفقودين.