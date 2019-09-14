نهائي مونديال السلة يجدد الصراع القديم بين الأرجنتين وإسبانيا

بمواجهة لم تكن متوقعة بشكل كبير قبل بداية هذه النسخة من البطولة، سيسدل الستار غدًا الأحد، على فعاليات بطولة كأس العالم لكرة السلة في الصين بمباراة مثيرة بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني في نهائي البطولة.

وتجدد المباراة الصراع القديم بين الفريقين والذي كان من أبرز ملامحه اللقاء بينهما في المربع الذهبي للبطولة بنسخة 2006 في اليابان عندما شق المنتخب الإسباني طريقه إلى النهائي وتوج بلقبه الوحيد السابق في البطولة.

وبعد 13 عاما من هذه المواجهة الملحمية بين الفريقين في المربع الذهبي للبطولة، سيصطدم الفريقان غدًا في بكين على لقب البطولة والميداليات الذهبية.

Advertisements

وسيكون اللقب هو الثاني للفائز بعدما توج كل من الفريقين باللقب مرة واحدة سابقة، حيث فاز المنتخب الأرجنتيني بلقبه الوحيد السابق في النسخة الأولى للبطولة عام 1950 فيما كان لقب 2006 هو الوحيد لإسبانيا في البطولة حتى الآن.

وبعد مرور 13 عاما على مواجهتهما في مدينة سايتاما اليابانية ، يتبقى عدد قليل للغاية من اللاعبين الذين كانوا ضمن صفوف الفريقين.

لكن اللاعبين الأكثر أهمية بالفعل هما الإسباني مارك جاسول (34 عاما) والأرجنتيني لويس سكولا (39 عاما)، حيث لعب كل منهما دورا بارزا في فوز فريقه خلال الدور قبل النهائي لتظل الآمال معلقة على هذين اللاعبين في المباراة النهائية غدا.