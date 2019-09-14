فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الطائفة الأرثوذكسي في الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدم أعضاء مجموعة "الحاضر" أوراق ترشحهم صباح اليوم، السبت، لخوض انتخابات مجلس الطائفة الأرثوذكسي في الناصرة، التي من المقرر ان تجري مطلع تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، أي بعد حوالي شهرين.

وقد جرت عملية الترشح بشكل شخصي وفردي في مكاتب مجلس الطائفة الأرثوذكسية، الواقعة بجوار كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس قرب عين العذراء.

وقالت الأخصائية النفسية والمرشحة ضمن مجموعة "الحاضر"، رنا منصور عودة، لموقع "عرب 48" إنها اختارت الانضمام الى مجموعة الحاضر لأنها مجموعة غير حزبية وتتشكل من مجموعة شبابية مُحبّة وتغار على مصلحة أبناء الطائفة وأبناء الرعية في كل مكان، وإنها تطرح برنامجا يلبي احتياجات أبناء الرعية المحلية ويعمل أفرادها في كل المرافق الحيوية الاقتصادية منها والاجتماعية والتربوية.

وأضافت: "نطرح برنامجنا الشامل بشفافية وهو برنامج من شأنه ان يراعي ويسد كل النواقص والاحتياجات التي ربما اهملتها مجالس الطائفة المتعاقبة في الماضي. وكوني معالجة نفسية فإنني قادمة من داخل وجع وألم شريحة معينة تكشفنا على القضية النفسية والاجتماعية لبعض الفئات". وشددت على "إننا مجموعة إيجابية لدى كل واحد من افراد المجموعة طاقات هائلة ولدينا برنامج واسع وشامل وأهداف نسعى إلى تحقيقها".

من جانبه قال المرشح ضمن مجموعة الحاضر، مرام جرجورة، في حديث لموقع "عرب 48"، نحن على أبواب انتخابات الهيئة التمثيلية للطائفة الأرثوذكسية، في دورتها الـ15، ونحن مجموعة مؤلفة من نخبة مميزة من الشباب، التي تمثل كافة شرائح هذه الطائفة". وأضاف أن المجموعة تجلب طرحا جديدا لشباب المستقل والغيور على مصلحة الكنيسة وأبناء الطائفة، مؤكدا على أن المجموعة جاءت لتبقى وليس لتجرب حظها في الانتخابات.

Advertisements

وتابع جرجورة يقول "نحن نقدر جهود كل الذين عملوا وقدموا على حساب وقتهم وراحتهم من اجل خدمة الكنيسة والطائفة، كفيتم ووفيتم ونحن الآن نواصل المسيرة بأسلوب حضاري وعصري أكثر. وندعو كافة أبناء الطائفة الى دعمنا من اجل إجراء التغيير المنشود".

وشدد مرام جرجورة على ثلاث نقاط أساسية تعتبر من الثوابت لعمل مجموعة الحاضر وفي مقدمتها الكنيسة، حيث ستسعى المجموعة إلى جعل مجلس الطائفة بيت للجميع بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية، وثانيا تطوير مؤسسات ومنشآت الطائفة لتتماشى مع تطور العصر، وثالثا تجميع أبناء الطائفة جميعا تحت إطار واحد.

من جانبها عقبت رئيسة مجلس الطائفة الحالية عفاف توما عن مجموعة "البديل"، في حديث لموقع "عرب 48" اليوم السبت أنها سترشح نفسها لرئاسة مجلس الطائفة لفترة إضافية. ويذكر أن انتخابات الهيئة التمثيلية للطائفة الأرثوذكسية في الناصرة تجري مرة كل أربع سنوات، يتم من خلالها اختيار 35 عضوا للهيئة، ثم تقوم هذه الهيئة بانتخاب مجلس الطائفة المؤلف من 9 أعضاء.