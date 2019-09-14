الصين تستبعد منتجات أميركية من الرسوم الجمركية الإضافية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنوي لجنة التعريفة الجمركية التابعة للصين، استبعاد بعض المنتجات الزراعية الأميركية من الرسوم الجمركية الإضافية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الجمعة، نقلا عن مصادر رسمية، لم تحددها، قولها إن اللجنة سوف تستبعد بعض المنتجات الزراعية مثل فول الصويا ولحم الخنزير من الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع الأميركية.

ولم تذكر الوكالة مزيد من التفاصيل، بشأن موعد استبعاد بعض المنتجات الزراعية الأميركية من الرسوم الجمركية الإضافية، ولا قيمتها.

وكانت وزارة المالية الصينية، أعلنت الأربعاء، إعفاء قائمة سلعية أميركية من الرسوم، فرضتها عليها ضمن توترات تجارية مع الولايات المتحدة في 2018.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها ستعفي قائمة السلع من رسوم نسبتها 25 بالمائة فرضتها العام الماضي، اعتبارا من 17 أيلول/ سبتمبر الجاري حتى 16 سبتمبر 2020.

ووفق البيانات، فإن القائمة تتضمن 16 مجموعة من السلع، منها بعض أصناف الأدوية وزيوت التشحيم وبعض أنواع الأغذية ومبيدات الحشرات.

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ومن المقرر أن يعقد البلدان جولة رفيعة من المحادثات التجارية بواشنطن مطلع الشهر المقبل، في مسعى للتوصل لحل للخلاف التجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم منذ أكثر من عام، والذي ألقى بظلاله الكثيفة على تطورات الاقتصاد العالمي.

وتوقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أن تشتري الصين "كميات كبيرة" من المنتجات الزراعية لبلاده، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إنها تبادل الولايات المتحدة حسن النوايا، وستقوم بدراسة استئناف استيراد منتجات فول الصويا ولحم الخنزير.

وفي مطلع الشهر الجاري، تبادل البلدان فرض رسوم جمركية على واردات بعشرات المليارات من الدولارات.