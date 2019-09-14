اليمن: مقتل 13 مدنيا في قصف للحوثيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤولون أمنيون يمنيون، اليوم السبت، إن 13 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في قصف للحوثيين استهدف محافظتي الحديدة وتعز خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب المسؤولين الأمنيين فإن الهجمات أسفرت عن مقتل 11 شخصًا، على الأقل، بينهم ستة من عائلة واحدة، جنوب مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وأضافوا أن طفلين آخرين قتلا بنيران قذائف الهاون في وقت متأخر، الجمعة، في منطقة صالح في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

يذكر أن الحوثيين أعلنوا، اليوم السبت، مسؤوليتهم عن الهجوم بطائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية.