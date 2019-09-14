دعا نواب محافظة كربلاء، السبت، الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعلاج مصابي حادثة التدافع عند مدخل مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عاشوراء، مطالبين بإصدار قرار نيابي بشمول "شهداء" الحادثة بقانون مؤسسة الشهداء. واعلنت وزارة الصحة، (الثلاثاء 10 ايلول 2019)، عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة 102 آخرين، خلال تدافع حدث بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج بمحافظة كربلاء، فيما أعلنت الاخيرة الحداد الرسمي ثلاثة ايام على ارواح "الشهداء".





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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. نواب كربلاء يدعون إلى شمول 'شهداء حادثة التدافع' بقانون مؤسسة الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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