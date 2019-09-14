البرلمان يعقد جلسته الاولى من السنـة التشريعية الثانية برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الاولى من السنة التشريعية الثانية برئاسة محمد الحلبوسي. وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد، اليوم، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة". وأضاف أن "الجلسة عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

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