نائبة تكشف أبرز نتائج اجتماع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية

كشفت النائبة فيان صبري، السبت، عن أبرز نتائج اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية.
وقالت صبري في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية تمخض عن تشكيل لجنتين الاولى لمتابعة اجراءات الحكومة بقضية حفظ السيادة والثانية لمتابعة اجراءات الحكومة بملف المغيبين".
وأضافت أنه "تم الاتفاق على تمرير عدد من القوانين المهمة كالغاء مكاتب المفتشين والمحكمة الاتحادية والضمان الصحي، إضافة الى مفاتحة الحكومة لإرسال القوانين المهمة كالنفط والغاز وغيرها".
وأضافت أنه "تم الاتفاق على تمرير عدد من القوانين المهمة كالغاء مكاتب المفتشين والمحكمة الاتحادية والضمان الصحي، إضافة الى مفاتحة الحكومة لإرسال القوانين المهمة كالنفط والغاز وغيرها".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الأولى من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية، اليوم السبت.
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