الكهرباء تبرم عقداً مع 'سيمنز' لتأهيل محطتي بيجي الغازيتين الأولى والثانية

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، إبرامها عقداً مع شركة "سيمنز" الألمانية لتأهيل محطتي بيجي الغازيتين الأولى والثانية.
وأضافت الوزارة، أن "قيمة العقد بلغت (مليار وثلاثمائة وعشرون مليون دولار)، وبفترة إنجاز تدريجية قدرها (٢٨) شهراً، وقد مثل وزارة الكهرباء بتوقيع العقد مدير عام الشركة العامة لانتاج الطاقة المنطقة الشمالية وليد خالد، ومثل الشركة الالمانية المدير التنفيذي لقطاع الطاقة كريم امين، بحضور المدير العام التنفيذي جو كايزر".
ونقل البيان عن وزير الكهرباء لؤي الخطيب قوله إن "هذا العقد، ضمن الخطة التي أعدتها وزارة الكهرباء لإعادة تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية في العراق بشكل عام والمناطق المحررة على وجه الخصوص، حيث سيتم اضافة (١٦٩٠) ميكاواط إلى منظومة الانتاج بعد دخول هاتين المحطتين إلى الخدمة، والتي تعرضتا للدمار من قبل عصابات داعش الإرهابية".
وأشار الخطيب، إلى أن "العقد هو باكورة المرحلة الثانية من الاتفاق المبرم مع شركة سيمنز الالمانية، وستعقبه مجموعة من العقود الأخرى، تشمل قطاعات الانتاج والنقل والتوزيع".
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