نواب المحافظات النفطية يردون على حكومة اقليم كردستان 'وثائق'

رد عدد من نواب المحافظات النفطية، السبت، على المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان بشأن مطالبة الحكومة الاتحادية بدفع ديون قيمتها 80 مليار دولار الى اقليم كردستان. وادناه نص الرد:

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