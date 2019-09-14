القبض على مسلح شمالي ذي قار

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "مواطنين أبلغوا دوريات مديرية شرطة قضاء الشطرة عن وجود شخص يحمل سلاحاً ومشلح عتاد يلوذ بالقرب من دور قيد الإنشاء".

وأضاف البيان، أنه "على الفور تمت مطاردة المتهم وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته بندقية نوع كلاشنكوف ومشلح عتاد وأربعة مخازن".



وتابع البيان، أنه "تم توقيفه ابتدائيا وفق المادة24/ ثالثاً (أسلحة) من قانون العقوبات العراقي وإكمال التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع لحمل السلاح".