نائبة تحدد موعد القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

وقالت نصيف في حديث لـ الخليج 365، إنه" سيتم ادراج القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين في جلسة البرلمان بعد غد الاثنين".

وأضافت أن "هنالك إجماع من الاغلبية على تمريره على اعتبار ان تلك المكاتب هي حلقة زائدة ولا فائدة منها".



وأشارت نصيف، إلى أن "موظفي تلك المكاتب سيستمرون بعملهم بشكل طبيعي ضمن دوائر الوزارات التي هم فيها ولن تكون عليهم اي تبعات سلبية، اما المفتشين فيتم احالتهم على التقاعد".