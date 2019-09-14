روسيا تجري مفاوضات مع طالبان بعد انهيارها بين واشنطن والحركة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أن وفدا من حركة طالبان أجرى محادثات مع مسؤولين روس في موسكو عقب انهيار المفاوضات بين الحركة والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الأحد الماضي، إلغاء المفاوضات مع الحركة بعد تبنيها هجوماً أودى بحياة 12 شخصاً بينهم جندي أمريكي.

وقال متحدث باسم الوزارة إن ممثل الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان زمير كابولوف استضاف وفدا من طالبان في موسكو، دون الكشف عن التاريخ الذي تمت فيه المحادثات.

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وأضاف أن الجانب الروسي شدد على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان، كاشفا عن أن مندوبي الحركة أكدوا من جهتهم رغبتهم في مواصلة الحوار مع واشنطن.

وتوعد الرئيس الأمريكي، الأربعاء الماضي، حركة طالبان في أفغانستان بهجوم عسكري أمريكي لم يسبق له مثيل.

وقال ترامب، في حفل بمناسبة الذكرى الـ18 لهجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول، إن "القوات الأمريكية استهدفت خلال الأيام الأربعة الماضية عدونا بصورة أقوى مما تعرضوا له من قبل وستستمر في ذلك".

ويأتي تصاعد وتيرة العنف في البلد الذي عانى ويلات الإرهاب لسنوات طويلة، في الوقت الذي تستمر فيه حملة الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة 18 مرشحاً بينهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني.

في ظل وجود أكثر من 13 ألف جندي أمريكي لا يزالون منتشرين في أفغانستان، كان ترامب متحمسا لإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة والتي أطلقت قبل 18 عاما في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.