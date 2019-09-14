انهيار نظام أردوغان سياسيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم السبت 14 سبتمبر/أيلول 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: سيناتور أمريكي يطالب برفض التفاوض مع إيران بشأن "النووي"، وبرلماني ألماني: أردوغان يستغل القضاء وحزبه ينهار سياسيا، وانسحاب مرشح رئاسة تونسي لتوحيد جهود مجابهة الإخوان، وأسبوع السعودية والإمارات.. أخوة راسخة تعالج أزمات، وتهزم مؤامرات عقب فتح "الدفاتر".. داود أوغلو يقفز "رسميا" من مركب أردوغان، وأردوغان يبتز أوروبا مجددا بـ"اللاجئين" للحصول على مساعدات، ومرشح رئاسي تونسي ينسحب لصالح وزير الدفاع السابق.

وعلى صعيد الاقتصاد تطالعون: النقد الدولي: الحرب التجارية لن تؤدي لركود الاقتصاد العالمي، و"هدنة التجارة" تجذب 1.17 مليار دولار للأسهم الأمريكية في أسبوع، وأسعار الذهب تتراجع أمام صعود الأسهم وعوائد السندات، ويوروستات: 29.1 تريليون دولار حجم التجارة الدولية للاتحاد الأوروبي.

وفي عالم الرياضة: 3 صفقات تضع "الليجا" في وصافة الأكثر إنفاقا عالميا.

Advertisements

وعلى صعيد الفن: الـ7 الأكثر حصدا للإيرادات في تاريخ السينما.. صامويل جاكسون يتصدر.

وفي قطاع منوعات: عرض سجادة ثمينة نجت من حريق كاتدرائية نوتردام.

وعلى المستوى الثقافي: حدث في 14 سبتمبر.. تأسيس أوبك ووفاة عبدالحكيم عامر وأسامة الباز.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث في مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع اضغط هنا