مظاهرة للشرطة الفيدرالية بالمكسيك احتجاجا على قرار رئاسي بحلها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعاق المئات من عناصر الشرطة المكسيكية حركة الوصول إلى المبنى الرئيسي بمطار مكسيكو، الأكثر ازدحاماً في أمريكا اللاتينية، احتجاجاً على قرار الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور حلّ الشرطة الفيدرالية.

ومنع نحو 300 عنصر من الشرطة الوصول إلى المبنى رقم 1 الذي تُقلع منه رحلات وطنية ودولية.

وتأتي الخطوة احتجاجاً على قرار الرئيس المكسيكي بتكوين قوة عسكرية جديدة باسم الحرس الوطني بديلة عن الشرطة الفيدرالية.

واستمرت المظاهرات مسببة تأخيرا في المواصلات بما يقارب ثلاث ساعات بين وسط العاصمة والمطار.

وأُرغم عدد كبير من المسافرين على السير وهم يجرّون حقائبهم لاجتياز مئات الأمتار الأخيرة قبل المطار.