السيسي: الإرهاب وحش خرج عن سيطرة من أطلقوه

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الجيش المصري مركز ثقل حقيقي للمنطقة، مشيرا إلى أن الإرهاب في العالم وحش خرج عن سيطرة من أطلقوه.

وأضاف السيسي - خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني الثامن للشباب تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا - أن عمليات الإرهاب حول العالم في إزدياد، مشيرا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي صعبت أمر الوصول للرؤوس الحقيقية للجماعات الإرهابية.

وقال "السيسي"، إن الإرهاب استخدم فى الفترة ما بين 1980 إلى 1988، لتحقيق أهداف بعيدة عن الشرعية الدولية، والصدام بين الدول الكبرى، مشيرا إلى أن فكرة الإرهاب لم يكن ليكتب لها النجاح لولا تبنى دول هذه الأفكار.

وتابع: "بعد انتهاء مرحلة الإرهاب فى أفغانستان، كان أمامنا سياق فكرى كامل من الألف للياء للإرهاب، وتم تصوير الأمر بأنه مقدس وجهاد حقيقى، ولكن فى النهاية هؤلاء الإرهابيين كانوا مجرد أداة تم استخدامها لتدمير دول".

من جانبه قال حسين عبدالراضي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العالم يشهد 3 تنظيمات إرهابية كبرى هي جماعة الإخوان والقاعدة وداعش.



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وأضاف أن جماعة الإخوان هي التنظيم الأم لمختلف التنظيمات الإرهابية، وذلك من واقع أبحاث ودراسات، حيث استمدت تلك التنظيمات مناهج العمل الفكري من كتابات وأفكار جماعات الإخوان.

وعلى صعيد متصل، قالت دلال محمود، مدرس الدراسات الاستراتيجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عدد الجماعات الإرهابية وصلت لنحو 100 جماعة إرهابية تعمل في أكثر من 44 دولة، وأنه وفقا للتقديرات العالمية تضم نحو 230 ألف إرهابي.

وتابعت: ميزانية داعش بلغت 300 مليون دولار ، وأنه في الفترة من 2015 - 2017 بلغت إيرادات داعش بعد سيطرته على كثير من المناطق كانت 40 مليون دولار شهريا.

من ناحيته قال الخبير الأمني خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بظهور عام 2011 كانت بعض الإرهاصات بدأت في الظهور، مشيرًا إلى أنها مرحلة قائمة بذاتها وقفزت بظاهرة.



وأضاف، أن 2001 هي أول محطة من محطات المكافحة الدولية للإرهاب، حيث تكاتفت من "15 – 20" دولة وامتد لنحو 40 دولة لمكافحة الإرهاب وهو كان متغيرا يحدث لأول مرة.

ولفت إلى أنه تم غزو أفغانستان والعراق في أعقاب أحداث سبتمبر، دفع بالبعض داخل الولايات المتحدة يتهمون أنظمتهم بأنهم استخدموا الإرهاب كذريعة لدخول تلك البلدان.