الرئيس السيسي يؤكد أن الجيش المصري يمثل مركز ثقل حقيقي للمنطقة

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السبت 14 سبتمبر 2019
الرئيس السيسي
كتب
الخليج 365
أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن الجيش المصري يمثل مركز ثقل حقيقي للمنطقة .
جاء ذلك خلال إحدى جلسات المؤتمر الثامن للشباب في القاهرة اليوم السبت .
وقال السيسي أن العمليات الإرهابية حول العالم في إزدياد .. لافتاً إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي صعبت أمر الوصول للرؤوس الحقيقية للجماعات الإرهابية.
وأضاف "الإرهاب في العالم وحش خرج عن سيطرة من أطلقوه، لافتا إلى أن الكثير من دول العالم المتقدمة رفضوا استقبال هؤلاء الإرهابيين العائدين من سوريا".
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