السبت 14 سبتمبر 2019 الرئيس السيسي كتب الخليج 365 أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن الجيش المصري يمثل مركز ثقل حقيقي للمنطقة .

Advertisements جاء ذلك خلال إحدى جلسات المؤتمر الثامن للشباب في القاهرة اليوم السبت . وقال السيسي أن العمليات الإرهابية حول العالم في إزدياد .. لافتاً إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي صعبت أمر الوصول للرؤوس الحقيقية للجماعات الإرهابية. وأضاف "الإرهاب في العالم وحش خرج عن سيطرة من أطلقوه، لافتا إلى أن الكثير من دول العالم المتقدمة رفضوا استقبال هؤلاء الإرهابيين العائدين من سوريا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يؤكد أن الجيش المصري يمثل مركز ثقل حقيقي للمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.