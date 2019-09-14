نديم الجميل: نحن نبتعد أكثر فأكثر عن حلم بشير الجميل بالدولة

رأى النائب ​نديم الجميل​ في حديث إذاعي بذكرى اغتيال الرئيس السابق ​بشير الجميل​ أنه "نحن نبتعد أكثر فأكثر عن حلم بشير الجميل ب​الدولة​ وأتمنى بزمن قريب أن يتحقق حلمه". كما لفت إلى ان "البلد "فلتان" ومرتبط بمحاور لا دخل لنا بها ولدينا سلاح غير شرعي يحتكر قرار الدولة ويقرر عنها"، معتبرا ان "​الشعب اللبناني​ أنصف بشير ولكن الدولة لن تنصفه لأنها تعلم أنها إذا أرادت مقارنة نفسها ببشير سوف تسقط". وأكد ان "بشير زرع بزرة ​ثورة الأرز​ ونماها بإستشهاده ودمه وهذه الثورة كبرت بإيمان من رافق بشير".

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