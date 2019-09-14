توقيف 3 اشخاص في جديدة القيطع وسير الضنية لمخالفتهم قانون الصيد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخ 11/9/2019، تمكنت دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف 3 اشخاص في محلتي جديدة القيطع وسير الضنية لمخالفتهم قانون الصيد، وهم كل من:- ا. ج. (مواليد عام 1970، لبناني)- ع. ع. (مواليد عام 1952، لبناني)- س. ب. (مواليد عام 1973، لبناني) وضبط بحوزتهم /3/ بنادق صيد مع طلقات عائدة لها.وقد نُظمت محاضر ضبط بحقهم.
وأكدت المديرية أنها على استعداد لتلقي كل الحالات الموثّقة لأي مخالفة للقانون المذكور أعلاه، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو...)، سواء من قبل المواطنين أو الجمعيات البيئيّة، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
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