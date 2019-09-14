سامي الجميل:نعد بتحقيق الدولة الحرة السيّدة العادلة والحضارية

علق رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ على ذكرى اغتيال الرئيس الراحل ​بشير الجميل​، قائلا: "عاش ​لبنان​ زمن التغيير 21 يوما مع بشير. وعدنا اليوم ان نجدد هذا الزمن ونحقق ​الدولة​ الحرة السيّدة العادلة والحضارية، يتساوى فيها جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات، في وطن على قدر أحلام شبابنا وطموحاتهم.

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