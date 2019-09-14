ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في تعاونية بالجنوب

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة أنه "توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، مفادها أن مواداً غذائيّة منتهية الصلاحيّة، تُباع في تعاونية، في إحدى البلدات الجنوبية. على الفور توجهت دورية من المفرزة المذكورة إلى المكان، حيث ضبط عناصرها كميات كبيرة من المواد الغذائية ومواد التنظيف، مختلفة الأصناف ومنتهية الصلاحيّة. كما جرى توقيف زوجة مالك التعاونية، وأحيلت مع المضبوطات _وهي عبارة عن حمولة /3/ سيارات سياحية و /3/ سيارات "بيك آب"_ إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقها، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".

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