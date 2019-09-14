سليمان ناشد وزارة الزراعة دعم القطاع في عكار والضنية

ناشد النائب ​محمد سليمان​ في بيان، ​وزارة الزراعة​ والمسؤولين دعم قطاع الزراعة في عكار و​الضنية​، كونه المصدر الوحيد للدخل لأغلبية الاهالي.

ولفت سليمان إلى اننا "على أبواب قطاف موسم التفاح الذي يعتمد عليه معظم ​المزارعين​ في معظم بلدات ​جرود عكار​ والضنية، وخصوصا أصحاب الدخل المحدود، الذين ينتظرون هذا الموسم بغية دفع رسوم تسجيل أولادهم بالمدرسة وتجهيز ​الوقود​ والمونة لمواجهة برد للشتاء القارس، ولكن احلام المزارعين تتبخر اما بسبب عوامل مناخية أو نتيجة تقصير وغياب دور الدولة في تصريف الانتاج وفتح الاسواق، عدا احتكار التجار وسلب ارزاقهم بأبخس الاسعار".

وطالب سليمان ​الحكومة​ والوزارات المختصة بـ"ضرورة أخذ المبادرة وايجاد سبل العلاج للتخفيف من وجع المزارعين، قبل فوات الآوان، سواء بتحديد الاسعار أو بفتح الاسواق الخارجية ومنع استغلال المزارعين وحماية انتاجهم ومصدر عيشهم الوحيد"، متمنيا أن "يحظى هذا الموسم الرعاية والحماية اللازمة لتثبيت المزارع في أرضه، الأمر الذي سيدفع لزيادة انتاجه وتحسين أوضاعه"