روني لحود: لا اعفاءات على غرامات التأخير في المؤسسة العامة للإسكان

لفت مدير المؤسسة العامة للإسكان روني لحود في حديث تلفزيوني الى أن "الفوائد على التأخير في دفع القروض القديمة للإسكان ستصل الى 12%"، مؤكدا في نفس الوقت أن "لا اعفاءات على غرامات التأخير في المؤسسة العامة للإسكان".
واشار الى أن "لدينا دورا نلعبه لنقر السياسة الاسكانية الشاملة لتسير الامور بشكل أفضل ولا يكون هناك تعثر بالمدى القصير".
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