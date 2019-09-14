روني لحود: لا اعفاءات على غرامات التأخير في المؤسسة العامة للإسكان

لفت مدير ​المؤسسة العامة للإسكان​ ​روني لحود​ في حديث تلفزيوني الى أن "الفوائد على التأخير في دفع ​القروض​ القديمة للإسكان ستصل الى 12%"، مؤكدا في نفس الوقت أن "لا اعفاءات على غرامات التأخير في المؤسسة العامة للإسكان".

واشار الى أن "لدينا دورا نلعبه لنقر ال​سياسة​ الاسكانية الشاملة لتسير الامور بشكل أفضل ولا يكون هناك تعثر بالمدى ​القصير​".