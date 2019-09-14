غسان عطالله: حادثة قبرشمون لن تنتهي قبل تنفيذ ما اتفق عليه ببعبدا

أشار وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في حديث اذاعي تعليقا على الصورة التي نشرت لقائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ مع العميل ​عامر الفاخوري​ الى أنه "لا يمكن للعماد عون أن يعرف كل من يريد التقاط صورة معه"، معتبرا أنه "ليس من المسموح أن نتعامل مع الامور بهذا الشكل في وقت هناك الكثير من الامور انجزناها".

ورأى أن "هناك دائما اشخاص لا يريدوننا أن نبني دولة ليحافظوا على حضورهم"، لافتا الى أننا "نسير بالطريق السليم ونثبت للناس الفرق بين ​الدولة​ وبين اللادولة وبين أن تكون شفافا وتضع الخطط وبين عكس ذلك".

وعن حادثة ​قبرشمون​، لفت الى أنها "لم تنتهي بعد، وما حدث في ​قصر بعبدا​ سنلتزم به جميعا"، مشيرا الى أنه "وفي بعبدا اتفقنا على تسليم المتورطين جميعا ومن ثم الحضور الامني الذي يفرض هيبته الامنية ضروري أن يكون موجود وهذه كلها أمور أساسية".

وعن لقاء وزير الخارجية ​جبران باسيل​ والنائب تيمور جنيلاط، أكد أن "هذا اللقاء أتى بعد غداء جمع رئيس ​الحزب الاشتراكي​ وليد جنيلاط و​تيمور جنبلاط​"، مضيفا: "بحسب ما عرف فإن اللقاء كان محدداً قبل ستة أشهر"، لافتا الى أن "الحديث دار عن تهذيب الخلاف السياسي منعا للتشنج على الارض".