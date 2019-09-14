باسيل: سعيد ان نكون قد ساهمنا بتولّي ست سيدات مراكز عليا في السلطة القضائية

اشار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "سعيد ان يكون قد ساهم بتولّي ست سيدات مراكز عليا في السلطة القضائية: مدير عام العدلية- رئيسة ​الهيئة العليا للتأديب​ - رئيسة هيئة التشريع والاستشارات - رئاسة ثلاث غرف في ​ديوان المحاسبة​، والى المزيد من حضور ​المرأة​ في قيادة الدولة".

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