جرحى في حادث سير مروع على طريق الكيال- بعلبك

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن ​حادث سير​ مروع وقع على طريق الكيال غربي ​بعلبك​ قرب سنتر زعيتر وأدى إلى سقوط جرحى نقلوا الى احد ​مستشفيات​ المنطقة للمعالجة.

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