ورشة عمل للقاء الديمقراطي اللبناني: لتأمين فرص عمل للشباب

أكد رئيس الحزب الديمقراطي ​طلال ارسلان​ في كلمة له خلال ورشة عمل مطولة لمنتدى ​الشباب الديمقراطي​ على "أهمية حضور ودور الشباب وتحملهم المسؤولية في عملية التطوير والإنماء، وفي وجوب تعميم الوعي لدى المجتمع، لكي يوصل مُمثلين ينقلون هواجس المواطنين في الندوة البرلمانية على المستويين السياسي والتشريعي، كما وأكد على معادلة الشعب ​الجيش​ والمقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي و​الإرهاب​ التكفيري، محملاً ​الدولة​ ومؤسساتها الأمنية والقضائية المسؤولية الكاملة في قضية البساتين ​قبرشمون​."

من جهته تطرّق وزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ لواقع العمل داخل ​الحكومة​ ودور الوزارة في معالجة ملف النازحين والآمال المطروحة على موازنة 2020، والإصلاحات التي آقرتها الحكومة.

أما الاقتصادي والمصرفي ورجل الاعمال الوزير السابق ​مروان خير الدين​، فقد تكلم عن مميزات النظام المصرفي في لبنان وعن صلابة الوضع النقدي والاقتصادي، و​مؤتمر سيدر​، مفنداً الإصلاحات والخطوات الواجب اتخاذها في المجالين الاقتصادي والسياسي.

هذا وتضمنت الخلوة نقاشاً وحواراً بشأن دور الشباب في العمل الحزبي والطلابي في الجامعات والمعاهد التعليمية والفرص في سوق العمل، ودور الإعلام في توضيح الحقائق، وضرورة الاستفادة من ​وسائل التواصل الاجتماعي​ لمواجهة حملات التضليل، وخلص المجتمعون إلى ضرورة قيام الحكومة بدعم الجامعة اللبنانية، و​المدارس الرسمية​، وتأمين فرص العمل للشباب اللبناني، وتفعيل دُور المعلمين، ووضع الخطط اللازمة لإنطلاقة مشاريع إنمائية شاملة في كافة المناطق، من ​الشمال​ إلى ​الجنوب​، مروراً ب​البقاع​ والجبل، ودعوة المنظمات الشبابية والطالبية إلى تفعيل عملها ومسؤوليتها في الدفاع عن حقوق ومصالح الطلبة والخريجين، وتعزيز التواصل واللقاءات الحوارية، لكي يعي الشباب اللبناني دوره ويتحمل مسؤوليته في عملية الاصلاح والتطوير و​محاربة الفساد​، التي هي عنوان المرحلة التي يقودها رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​.